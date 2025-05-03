ВСУ прикрывались детьми, чтобы выманить ВС РФ: карта СВО на 3 мая

Украинские военнослужащие в районе Часового Яра привлекли к разведывательной деятельности двух несовершеннолетних, предположительно в возрасте 11 и 13 лет, с целью сбора информации о расположении подразделений российской бригады «Русь».
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