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Израильский посол угрожает России серией терактов

Израильский посол угрожает России серией терактов

Политнавигатор В будущем Россия столкнётся с волной исламского терроризма. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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