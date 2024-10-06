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Этот процессор для ИИ потребляет менее 1 милливатта энергии. Представлен BrainChip Akida Pico

Этот процессор для ИИ потребляет менее 1 милливатта энергии. Представлен BrainChip Akida Pico

Компания BrainChip представила сверхмаломощный нейронный процессор (NPU) Akida Pico, потребление которого составляет менее 1 милливатта!   создано DALL-E Данный NPU можно использовать в качестве ускорителя ИИ для очень компактных интеллектуальных устройств с питанием от батареи.

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