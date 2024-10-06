Этот процессор для ИИ потребляет менее 1 милливатта энергии. Представлен BrainChip Akida Pico

Компания BrainChip представила сверхмаломощный нейронный процессор (NPU) Akida Pico, потребление которого составляет менее 1 милливатта! создано DALL-E Данный NPU можно использовать в качестве ускорителя ИИ для очень компактных интеллектуальных устройств с питанием от батареи.