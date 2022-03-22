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РЖД отправляет в бой полувагоны. Эксперты сомневаются в инициативе железнодорожников смешивать на Восточном полигоне фитинги с другим ПС

РЖД отправляет в бой полувагоны. Эксперты сомневаются в инициативе железнодорожников смешивать на Восточном полигоне фитинги с другим ПС

РЖД, перераспределив грузовые потоки на восток, стремятся максимально использовать подвижной состав. Специалистами холдинга предлагается значительно увеличить перевозку контейнеров в полувагонах, не забывая и про фитинговые платформы.

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