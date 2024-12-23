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«Тесним врага от Горловки, чтобы не обстреливали гражданских»

«Тесним врага от Горловки, чтобы не обстреливали гражданских»

Российские войска ведут активные бои за город Торецк. Это один из важных узлов украинской обороны. В 2014 году после его захвата начались непрекращающиеся атаки ВСУ на Горловку, которая и сегодня подвергается обстрелами со стороны Украины из этого района.

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