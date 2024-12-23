«Тесним врага от Горловки, чтобы не обстреливали гражданских»

Российские войска ведут активные бои за город Торецк. Это один из важных узлов украинской обороны. В 2014 году после его захвата начались непрекращающиеся атаки ВСУ на Горловку, которая и сегодня подвергается обстрелами со стороны Украины из этого района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии