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MeMo-Logic

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Твид снова в моде: с чем сочетать такой жакет этой осенью

Твид снова в моде: с чем сочетать такой жакет этой осенью

У твидового жакета репутация вещи с безупречными манерами: он ассоциируется с элегантностью, дорогими аксессуарами и высоким стилем .

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