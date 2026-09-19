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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Мишина: «Межсезонье прошло в больших сомнениях. Мы меняли хореографию, элементы, и к контрольным прокатам наконец-то все собрали в одну программу»

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина , выступающая с Александром Галлямовым , рассказала о готовности к контрольным прокатам сборной России.

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