Овечкин выбил 1+1 против «Сан-Хосе»! До Гретцки – всего 7 шайб

Осталось совсем чуть-чуть. Перевод стрелок в Северной Америке (теперь игры начинаются для нас на час раньше) и ранние матчи в выходные дни дают отличную возможность для российских болельщиков последить за финишем погони Александра Овечкина за Уэйном Гретцки (894 гола).