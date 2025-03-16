Овечкин выбил 1+1 против «Сан-Хосе»! До Гретцки – всего 7 шайб

Осталось совсем чуть-чуть. Перевод стрелок в Северной Америке (теперь игры начинаются для нас на час раньше) и ранние матчи в выходные дни дают отличную возможность для российских болельщиков последить за финишем погони Александра Овечкина за Уэйном Гретцки (894 гола).
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