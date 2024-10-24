В Красноярском крае полицейские эвакуировали многодетную семью во время пожара

В селе Казачинское инспекторы ДПС, участковый и кинолог успели вовремя прийти на помощь. 21 октября около 3-х часов ночи во время патрулирования улиц инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Матвей Дудин и лейтенант Максим Алексеенко заметили сильные клубы дыма, поднимающиеся от частных построек на улице Советская.