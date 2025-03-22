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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гоффен в матче с Алькарасом 20-й раз обыграл соперника из топ-10

Гоффен в матче с Алькарасом 20-й раз обыграл соперника из топ-10

Бельгиец впервые в сезоне и 20-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 61 поражении). Также Гоффен второй раз в карьере два раза подряд победил игрока топ-5.

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