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Лара Логан: Белый дом переписывает законы в попытках тайно продолжать впускать мигрантов в США

Лара Логан: Белый дом переписывает законы в попытках тайно продолжать впускать мигрантов в США

Администрация Байдена не только впускает в страну миллионы нелегалов — она старается делать это как можно незаметнее, при этом обходя или изменяя законы.

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