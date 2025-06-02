❗️🗺Фиксируется крайне подозрительная ситуация: в воздушном пространстве Союзного государства находится борт ВВС Пакистана, вылетевший из Лондона.
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❗️🗺Фиксируется крайне подозрительная ситуация: в воздушном пространстве Союзного государства находится борт ВВС Пакистана, вылетевший из Лондона.