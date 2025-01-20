Роспотребнадзор выявил вещества 3-го класса опасности в аромаингаляторах

Роспотребнадзор сообщил о наличии веществ 3-го класса опасности в аромаингаляторах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на запрос первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева.
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