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Роспотребнадзор выявил вещества 3-го класса опасности в аромаингаляторах

Роспотребнадзор выявил вещества 3-го класса опасности в аромаингаляторах

Роспотребнадзор сообщил о наличии веществ 3-го класса опасности в аромаингаляторах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на запрос первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева.

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