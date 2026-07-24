Daily Mail: предел человеческой жизни составляет 194 года

Ученые из Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, существует биологический предел продолжительности жизни человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии