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Газета.ру

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Daily Mail: предел человеческой жизни составляет 194 года

Daily Mail: предел человеческой жизни составляет 194 года

Ученые из Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, существует биологический предел продолжительности жизни человека.

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