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В Москве бородачи перекрыли детям вход на линейку, в Челябинске на первый звонок станцевали лезгинку. Так в России начался новый учебный год

В Москве бородачи перекрыли детям вход на линейку, в Челябинске на первый звонок станцевали лезгинку. Так в России начался новый учебный год

6,2K прочтений Сегодня О том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится вчера, когда по всей стране прошли школьные линейки.

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Nata
И что?
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