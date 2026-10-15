Обеих женщин обманули практически по одному сценарию Две пожилые жительницы Рубцовска отдали мошенникам более миллиона рублей, пытаясь защитить свои сбережения от несуществующей угрозы.
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