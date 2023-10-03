Посол Антонов высказался о формате участия России в саммите АТЭС

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что уровень участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет определен Москвой самостоятельно вопреки попыткам США руководствоваться санкционными списками при рассылке приглашений.
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