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Мировое обозрение

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Посол Антонов высказался о формате участия России в саммите АТЭС

Посол Антонов высказался о формате участия России в саммите АТЭС

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что уровень участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет определен Москвой самостоятельно вопреки попыткам США руководствоваться санкционными списками при рассылке приглашений.

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