Почерк «Краснополя»: как «Мста-С» работает по целям на Угледарском направлении

Самоходная артустановка - идеальное орудие, когда от мобильности зависят жизни экипажа. На Угледарском направлении обстановка стабильно напряженная, по-военному сдержанно рассказывают артиллеристы из Бурятии.
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