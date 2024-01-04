Yonhap: НРС Южной Кореи считает дочь Ким Чен Ына наиболее вероятной преемницей

Кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Чо Тхэ Ён считает высоким уровень вероятности того, что в качестве наследника действующего лидера КНДР Ким Чен Ына может выступить его дочь Ким Чжу Э.
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