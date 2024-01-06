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Лаутаро забил 16-й гол в Серии А. В топ-5 лих больше лишь у Мбаппе, Кейна и Гирасси

Лаутаро забил 16-й гол в Серии А. В топ-5 лих больше лишь у Мбаппе, Кейна и Гирасси

Нападающий «Интера» открыл счет в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Вероной» на 13-й минуте. С 16 голами Лаутаро является лучшим бомбардиром Серии А.

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