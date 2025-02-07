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За сутки работы реестра МВД выявили более 7 тыс. иностранцев-нарушителей

За сутки работы реестра МВД выявили более 7 тыс. иностранцев-нарушителей

Еще 55 570 не находятся в реестре, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк Проверка в отношении 62 761 иностранцев за сутки осуществлена за первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД РФ, 7 191 из них оказался нарушителями.

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Комментарии
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А Кудасов
А если бы они работали не сутки, а постоянно и добивались реальной высылки с запретом возврата нарушителей, мы бы не дожили до такой жизни. Кстати, это в не меньшей мере касается других органов и служб, которые как бы есть и потребляют бюджетные деньги, а на деле их как бы нет.
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6 час.
Евгений Петров
А если-бы все хотя-бы читали текст, прежде чем умничать, то, может быть, многим стало-бы понятно, что реестр работает с 5-го февраля, т.е. всего одни сутки. Может меньше бессмысленных комментов было-бы в сети🤣
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5 час.
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