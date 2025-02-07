За сутки работы реестра МВД выявили более 7 тыс. иностранцев-нарушителей

А Кудасов

А если бы они работали не сутки, а постоянно и добивались реальной высылки с запретом возврата нарушителей, мы бы не дожили до такой жизни. Кстати, это в не меньшей мере касается других органов и служб, которые как бы есть и потребляют бюджетные деньги, а на деле их как бы нет.