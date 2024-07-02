Как болят почки: основные симптомы, с которыми срочно надо к врачу

Почки не только фильтруют кровь, которая циркулирует по сосудам, очищая ее от продуктов метаболизма. Они участвуют в водно-солевом обмене организма, помогают контролировать уровень артериального давления, выделяя специфический гормон, а также стимулируют кроветворение.