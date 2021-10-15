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Кто купит электромобили

Кто купит электромобили

В рамках аналитических исследований стало известно о том, кто первым приобретет электрокары.Массовый потребитель начнет покупать электромобили только тогда, когда покупка и владение этим транспортом будет дешевле, чем использование авто с ДВС.

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