Открыты продажи авиабилетов в Абхазию

По данным АТОР, российские авиакомпании открыли продажи билетов в аэропорт Сухум (SUI) в Абхазии. В Минтрансе сообщили, что на 3 мая запланирован первый рейс «ЮВТ Аэро» по маршруту Москва («Внуково») — Сухум.
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