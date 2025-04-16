Открыты продажи авиабилетов в Абхазию

По данным АТОР, российские авиакомпании открыли продажи билетов в аэропорт Сухум (SUI) в Абхазии. В Минтрансе сообщили, что на 3 мая запланирован первый рейс «ЮВТ Аэро» по маршруту Москва («Внуково») — Сухум.