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Оснащение системной платы MSI MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4 включает порт 2.5 GbE и два слота M.2 NVMe PCIe Gen4 x4

Оснащение системной платы MSI MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4 включает порт 2.5 GbE и два слота M.2 NVMe PCIe Gen4 x4

Компания Intel начала продвижение платформы LGA1700 с чипсета Z690, к которому позже добавились B660 и H610, а теперь пришла очередь H670.

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