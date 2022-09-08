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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Максим Басов: «Мы тоже на месте не сидим»

Максим Басов: «Мы тоже на месте не сидим»

Генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов в интервью ИА PrimaMedia рассказал о текущих задачах и проектах компании, прогнозах по добыче и экспорту угля, поделился мнением о Восточном полигоне, а также высказался на тему влияния санкций на бизнес.

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