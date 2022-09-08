Максим Басов: «Мы тоже на месте не сидим»

Генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов в интервью ИА PrimaMedia рассказал о текущих задачах и проектах компании, прогнозах по добыче и экспорту угля, поделился мнением о Восточном полигоне, а также высказался на тему влияния санкций на бизнес.