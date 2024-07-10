Как в России изменится система продажи SIM-карт

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Комментарии
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Светлана Петрова
тогда они могут набрать карт на бомжей, студентов, и тд, но ограничить надо, никто не пользуется 10тью телефонами, достаточно  5
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6 час.

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