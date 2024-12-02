Жена шоумена Михаила Ширвиндта заявила, что хейтер назвал ее мужа педофилом

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта заявила в личном блоге, что хейтер назвал ее мужа педофилом. Пользователь соцсетей отреагировал так на рассказ Анастасии Ширвиндт о сложностях в браке из-за 32-летней разницы в возрасте.
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