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Жена шоумена Михаила Ширвиндта заявила, что хейтер назвал ее мужа педофилом

Жена шоумена Михаила Ширвиндта заявила, что хейтер назвал ее мужа педофилом

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта заявила в личном блоге, что хейтер назвал ее мужа педофилом. Пользователь соцсетей отреагировал так на рассказ Анастасии Ширвиндт о сложностях в браке из-за 32-летней разницы в возрасте.

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