Oracle инвестирует $8 млрд в облака и ИИ в Японии, а Fujitsu станет одним из ключевых партнёровOracle Corporation Japan объявила о намерении инвестировать более $8 млрд в следующие десять лет в облачные вычисления и ИИ-инфраструктуру в Японии.