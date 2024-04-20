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Oracle инвестирует $8 млрд в облака и ИИ в Японии, а Fujitsu станет одним из ключевых ...

Oracle инвестирует $8 млрд в облака и ИИ в Японии, а Fujitsu станет одним из ключевых ...

Oracle инвестирует $8 млрд в облака и ИИ в Японии, а Fujitsu станет одним из ключевых партнёровOracle Corporation Japan объявила о намерении инвестировать более $8 млрд в следующие десять лет в облачные вычисления и ИИ-инфраструктуру в Японии.

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