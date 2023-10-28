Компания Hennessey представила 775-сильный суперпикап на базе Ford F-150

Американское тюнинговое ателье из штата Техас славится своими проектами по созданию сверхмощных автомобилей, а наличие в модельной гамме уже нескольких проектов на базе последнего поколения Ford F-150 не помешало появлению нового варианта суперпикапа.
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