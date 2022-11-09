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Леброн Джеймс планирует сыграть в матче против «Клипперс»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, примет участие в предстоящем матче против «Клипперс», сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.

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