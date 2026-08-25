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Клэй Томпсон о переходе в «Хит»: «Возможность снова бороться за победу была очень привлекательной»

Клэй Томпсон объяснил, почему решил продолжить карьеру в « Майами ». По словам баскетболиста, главным фактором стала возможность вновь бороться за чемпионство.

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