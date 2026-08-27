ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием различного базирования и ударными беспилотниками по ключевым объектам военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам Украины, сообщило 27 августа Минобороны .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии