В Боливии начали поиски после пропажи самолета с пятью пассажирами на борту

Пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, пропал а районе Амазонии в Боливии. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, сообщил 1 мая глава государства Луис Арсе в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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