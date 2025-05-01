В Боливии начали поиски после пропажи самолета с пятью пассажирами на борту

Пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, пропал а районе Амазонии в Боливии. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, сообщил 1 мая глава государства Луис Арсе в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).