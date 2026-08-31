Простые женские радости в иллюстрациях Габриэля Пеннаккиоли

Иллюстратор, 3D-график и аниматор Габриэль Пеннаккиоли (Gabriele Pennacchioli) известен, в первую очередь, своей работой в анимации.
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