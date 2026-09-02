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Пронедра

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БПЛА со Starlink могут ударить по России. Илон Маск заговорил

БПЛА со Starlink могут ударить по России. Илон Маск заговорил

Возможное использование украинскими беспилотниками спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по территории России становится одной из самых обсуждаемых тем в сфере современной войны технологий.

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