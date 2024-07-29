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Госкомпании — вон из Москвы! Комментарий Георгия Бовта

Госкомпании — вон из Москвы! Комментарий Георгия Бовта

Политолог уверен, что проект, за реализацию которого выступает президент, дорогостоящий и имеет общественно-политические последствия Георгий Бовт.

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Комментарии
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Maxim
ещё министерства: что делает Минсельхоз на асфальте в центре Москвы .. а Минприроды - возле зоопарка ..
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5 час.
Нина Попова
Эти &quot;товарищи&quot; идут туда, где деньги. Вот тогда и Москва посветлеет.
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4 час.
ЮА
Юрий Ас
Можно себе представить сколько наших налогов будет разворовано на такой децентрализации. Хрущ со своей кукурузой покажется детской забавой. Кроме того, лучшего способа развалить Россию на многие княжества не придумать.
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1 час.

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