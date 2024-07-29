Госкомпании — вон из Москвы! Комментарий Георгия Бовта

ещё министерства: что делает Минсельхоз на асфальте в центре Москвы .. а Минприроды - возле зоопарка ..

Эти "товарищи" идут туда, где деньги. Вот тогда и Москва посветлеет.

ЮА

Юрий Ас

Можно себе представить сколько наших налогов будет разворовано на такой децентрализации. Хрущ со своей кукурузой покажется детской забавой. Кроме того, лучшего способа развалить Россию на многие княжества не придумать.