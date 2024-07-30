Сын Сиссе подписал контракт с «Ливерпулем»

16-летний Принс Сиссе стал футболистом английского клуба, где когда-то блистал его отец Джибриль. Как сообщает This is Anfield, Сиссе-младший подписал первый контракт с «Ливерпулем» и будет играть за одну из младших команд клуба в возрастной категории U18.