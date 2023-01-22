PARI Кубок Содружества. Латыпов, Бабиков, Халили и Смольский выступят в масс-старте

Сегодня на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт. PARI Кубок Содружества 4-й этап Раубичи, Беларусь Женщины Масс-старт Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена Участники Антон Смольский (Беларусь) Антон Бабиков (Россия) Эдуард Латыпов (Россия) Карим Халили (Россия) Дмитрий Лазовский (Беларусь) Кирилл Бажин (Россия) Александр Поварницын (Россия) Степан Данилов (Беларусь) Максим Воробей (Беларусь) Алексей Вагин (Россия) Василий Томшин (Россия) Даниил Серохвостов (Россия) Кирилл Стрельцов (Россия) Семен Сучилов (Россия) ПРИМЕЧАНИЕ: старт-лист на гонку появится позже.