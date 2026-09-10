Студенческий формат в Москве и вилла в Испании: как прошла тайная свадьба Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков вместе уже больше 15 лет. В отечественном шоу-бизнесе они остаются одной из самых крепких и непубличных пар, а факт собственного бракосочетания им удавалось скрывать от прессы и фанатов больше полугода.