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Студенческий формат в Москве и вилла в Испании: как прошла тайная свадьба Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Студенческий формат в Москве и вилла в Испании: как прошла тайная свадьба Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков вместе уже больше 15 лет. В отечественном шоу-бизнесе они остаются одной из самых крепких и непубличных пар, а факт собственного бракосочетания им удавалось скрывать от прессы и фанатов больше полугода.

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