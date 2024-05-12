В США допустили ослабление доллара из-за несработавших антироссийских санкций

США просчитались, после того, как ввели жесткие санкции против РФ, экономика России выдержала удар, а Запад столкнулся с негативными последствиями введенных им экономических ограничений, заявил экономист Джефф Рубин.
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