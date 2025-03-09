Происшествие на борту Актау – Алматы прокомментировали в авиакомпании

В Air Astana прокомментировали инцидент, который произошёл во время полёта из Актау в Алматы. Напомним, через 20 минут после вылета пассажиры авиарейса Актау – Алматы услышали громкий гул и ощутили запах гари, а в салоне отключился свет.
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