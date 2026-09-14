Из лаборатории — в гардероб: Okko и Гоша Карцев переодели «Большую фарму»

Медицинская форма обычно предполагает стерильность, функциональность и отсутствие амбиций. Но что, если отправить ее не в лабораторию, а на совет директоров? Именно этим вопросом занялись Okko и Гоша Карцев, превратившие униформу героев «Большой фармы» в лаконичный пиджак — одновременно медицинский халат нового поколения и вполне убедительный power suit.