Из лаборатории — в гардероб: Okko и Гоша Карцев переодели «Большую фарму»

Медицинская форма обычно предполагает стерильность, функциональность и отсутствие амбиций. Но что, если отправить ее не в лабораторию, а на совет директоров? Именно этим вопросом занялись Okko и Гоша Карцев, превратившие униформу героев «Большой фармы» в лаконичный пиджак — одновременно медицинский халат нового поколения и вполне убедительный power suit.
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