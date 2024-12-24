В Калининградской области направили в суд дело о контрабанде 286 кг янтаря

Уголовное дело в отношении шести жителей Калининградской области, обвиняемых в контрабанде янтаря-сырца весом 286 кг, направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России 24 декабря в Telegram-канале.
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