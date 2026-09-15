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FiNE NEWS

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Муж погибшей в Нижнекамске рассказал о деталях удара БПЛА по такси

В Нижнекамске произошёл инцидент с участием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого погибла 28-летняя женщина.

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