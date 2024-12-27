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Царьград

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Елка Победы: новогодний квест для детей на Поклонной горе до 12 января

Елка Победы: новогодний квест для детей на Поклонной горе до 12 января

Музей Победы в Москве предлагает детям новогодний квест "Елка Победы" до 12 января 2025 года. Участники смогут насладиться интерактивными приключениями, встретить Деда Мороза и получить подарок.

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