🐝 Бронзовую пчелу-шахматиста похитили в Симферополе Более ста тысяч рублей — в такую сумму городские власти оценили ущерб от кражи бронзовой пчёлки в центре Симферополя.
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