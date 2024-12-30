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КПП при въезде на авиабазу Хмеймим

КПП при въезде на авиабазу Хмеймим. Наверное, единственное место в стране, где сохранились цвета уже старого флага Сирии - красный, белый и черный.

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