Полтора года с Zeekr 007 в Сибири: почему я больше не вернусь на бензин

Когда я впервые задумался о приобретении электромобиля, скепсис окружающих зашкаливал. Друзья и знакомые рисовали апокалиптические картины: машина, вмерзшая в сугроб где-нибудь за городом, километровые очереди к зарядным станциям и батарея, превратившаяся в тыкву ровно на второй год эксплуатации.