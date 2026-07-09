Полтора года с Zeekr 007 в Сибири: почему я больше не вернусь на бензин

Когда я впервые задумался о приобретении электромобиля, скепсис окружающих зашкаливал. Друзья и знакомые рисовали апокалиптические картины: машина, вмерзшая в сугроб где-нибудь за городом, километровые очереди к зарядным станциям и батарея, превратившаяся в тыкву ровно на второй год эксплуатации.
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