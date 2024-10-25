Криминального авторитета Чихладзе объявили в международный розыск

Криминального авторитета Серго Чихладзе объявили в международный розыск и заочно арестовали.Суд в России заочно арестовал и объявил в международный розыск криминального авторитета Серго Чихладзе (Самретский), пишут РИА Новости.
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